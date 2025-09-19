منصة هاتف الإنذار يبلغ عن 24 مهاجرا مفقودا انطلقوا قبل أيام من سواحل الجزائر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت منصة "هاتف الإنذار" المتخصصة في الإبلاغ عن المهاجرين العالقين بعرض البحر، اليوم الجمعة، إن 24 مهاجرا انطلقوا قبل 6 أيام من سواحل منطقة "عين طاية" قرب العاصمة الجزائر، صاروا في عداد المفقودين اليوم.

ونقلت المنصة التي تتبع منظمة "واتش ذو ماد" غير الحكومية على حسابها بمنصة "اكس"، أن أهالي المهاجرين فقدوا الاتصال بالقارب الذي يقلهم وأعربوا عن قلقهم بشأن مصير أبنائهم.

وتابعت المنصة "لقد تم إخطار السلطات الجزائرية ونحن نطالب بتوفير ما يلزم من أجل ايجادهم وإنقاذهم".

بحسب بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، زادت وتيرة عبور المهاجرين غربي البحر الأبيض المتوسط بنسبة 22% في الـ8 أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة في 2024.

وفي شهر أغسطس وحده، ارتفعت أعداد الوافدين بنحو 60%.

وتمثل سواحل الجزائر في هذا الطريق وفق "فرونتكس"، نقطة رئيسية لعمليات المغادرة بنسبة تصل إلى 90%، حيث توفر شبكات التهريب خيارات اقتصادية متنوعة للوصول إلى إسبانيا.