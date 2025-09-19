 بوتين: أكثر من 700 ألف جندي روسي يقاتلون حاليا في أوكرانيا - بوابة الشروق
الجمعة 19 سبتمبر 2025 9:15 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

بوتين: أكثر من 700 ألف جندي روسي يقاتلون حاليا في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 8:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 8:46 ص

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إن أكثر من 700 ألف جندي روسي يقاتلون حاليا في أوكرانيا.

جاء تصريح بوتين خلال اجتماع مع قادة البرلمان في موسكو، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وكان الاجتماع مخصصا بالدرجة الأولى لمناقشة وضع حصص لتوظيف قدامى المحاربين بعد الحرب.

ونُقل عن بوتين قوله: "ترون، هناك أكثر من 700 ألف شخص على خط الجبهة".

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل مما إذا كان الرقم الذي ذكره بوتين يعكس الواقع. وكان خبراء عسكريون قد قدروا مؤخرا إجمالي قوام القوات المسلحة الروسية، بما في ذلك القوات الموجودة خارج أوكرانيا، بنحو 3ر1 مليون رجل.

أما القوات الأوكرانية فيُقدَّر قوامها بحوالي 900 ألف جندي نشط.

وتخوض روسيا حربا ضد أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، وتحتل حوالي خمس مساحة البلاد. ولم يقدم أي من الجانبين حتى الآن تفاصيل دقيقة عن حجم خسائرهما.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك