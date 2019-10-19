

يشارك محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في اجتماعات الدورة 91 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر انعقادها بالقاهرة، وذلك بحضور أعضاء المجلس وفايز المطيري، مدير عام المنظمة، خلال يومي 19 و20 أكتوبر الجاري.

وقالت وزارة القوي العاملة، في بيان لها اليوم، إنه من المقرر أن يشهد الاجتماعات انتخاب رئيسا لمجلس الإدارة ونائبين للرئيس من أصحاب الأعمال والعمال لمدة سنة "أكتوبر 2019- 2020".

وأضافت أنه سيتم مناقشة عددًا من الموضوعات الهامة ومنها تقريرا عن أوضاع عمال وشعب فلسطين فى الأراضى العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 90 لمجلس إدارة المنظمة فى مارس الماضي بالقاهرة.

وأوضحت أنه من المقرر أن يستعرض أعضاء المجلس تقريرًا عن المسائل المالية والإدارية، والموقف المالي من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء، والأخذ بالعلم بالدول التي سددت مساهماتها في موازنة المنظمة لعام 2020.

وأشارت إلي أنة سيتابع المجلس تنفيذ تقرير وتوصيات الاجتماع 28 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة في يوليو الماضي، ومناقلة في موازنة المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر، فضلا عن تقرير المراقب الداخلي لمكتب العمل العربي.

ونوهت بأنه سيستعرض المجلس تقريرا عن نتائج أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، والإعداد والتحضير للاجتماع السنوى للمجموعة العربية المشاركة في الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي جنيف 2020.

وأكدت على أن يناقش المجلس عدة تقاريرعن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية، فيما بين الدورتين 90 و91 لمجلس الإدارة مارس أكتوبر على التوالي، وتقرير لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك ببيروت يونيو الماضي، وتقريرا عن نتائج أعمال الدورة 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد بالقاهرة أوائل سبتمبر الماضي.



