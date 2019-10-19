 السنيورة: الرئيس عون يهمّش الحكومة ويجب عليه تغيير أدائه - بوابة الشروق
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السنيورة: الرئيس عون يهمّش الحكومة ويجب عليه تغيير أدائه

رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون
رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون

نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 8:06 م | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 8:06 م

قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، السبت، إن رئيس الجمهورية ميشال عون يهمش الحكومة ودور رئيس الوزراء سعد الحريري، مؤكدا أن "المخرج هو بتغيير رئيس الجمهورية لأدائه والاعتراف بالخلل الحاصل".

وأضاف السنيورة "الكرة في ملعب رئيس الجمهورية الذي اعتمد سياسة تهميش الحكومة ورئيسها. المطلوب من رئيس الجمهورية احترام اتفاق الطائف والدستور".

وتابع "هناك ثقة منعدمة بين الشعب والمجتمع السياسي. يجب إلغاء هيمنة الميليشيات والأحزاب على القرار الرسمي".

ويرى السنيورة أن استقالة الحكومة "لا تعني تغييرا حقيقيا كما يريده الناس بل يجب إلغاء سلطة حزب الله على الدولة. حزب الله يمارس قبضة حديدية على لبنان والحكومة".

وتدفق آلاف المتظاهرين على شوارع لبنان، السبت، في ثالث يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد، ووجهوا غضبهم نحو النخبة السياسية التي يلقون عليها بمسؤولية دفع الاقتصاد صوب الهاوية.

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