برشلونة يواجه إيبار بحثا عن فوزه الرابع تواليا في الدوري

تستأنف اليوم، السبت، منافسات الدوري الإسباني الممتاز بأربع مباريات قوية لحساب الجولة التاسعة، سيكون أبرزها مواجهة برشلونة أمام مضيفه إيبار في الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، كما يلتقي فريق خيتافي مع ضيفه ليجانيس في السادسة والنصف مساءً على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز.

و يبحث برشلونة، صاحب المركز الثالث برصيد 16 نقطة، عن فوزه الرابع تواليًا، بعد البداية الضعيفة التي شهدت خسارته مرتين في أول خمس مباريات في ظل غياب نجمه المصاب آنذاك، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما يحل ضيفًا على إيبار، صاحب المركز الـ14 برصيد 9 نقاط.

وعاد ميسي ليظهر مستوياته السابقة وسجل أول اهداف فريقه الأربعة أمام إشبيلية في الجولة السابقة.

وسيعزز تواجد ميسي المنافسة على المراكز الهجومية لدى "بلوجرانا"، لكن إيقاف الفرنسي عثمان ديمبيلي قد يعبد الطريق أمام مواطنه أنطوان جريزمان للعودة إلى التشكيلة الأساسية.

وفي مباراة أخرى اليوم، يستضيف خيتافي، صاحب المركز صاحب المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، فريق ليجانيس، متذيل الترتيب برصيد نقطتين فقط.