الوكالة اللبنانية: مقتل شخص إثر تشاجر مع متظاهرين في بيروت



أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم السبت، بمقتل شخص إثر تشاجر مع متظاهرين على طريق المطار في العاصمة بيروت.

وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني، اليوم، إنه حصل إشكال فردي صباح اليوم على طريق المطار بين مواطن وعدد من المتظاهرين أطلق خلاله المواطن النار ما أدى إلى مقتل شخص، مشيرة إلى أنه تجري المتابعة لتوقيف الفاعل.

من ناحية أخرى، أعلنت حركة أمل في لبنان اليوم رفضها المظاهر المسلحة في مدينة صور، مشيرة إلى أنها بصدد إجراء تحقيق لتحديد المسؤوليات واتخاذ تدابير.

وقالت الحركة، في بيان صحفي: "في ظل المعاناة التي يعانيها الشعب اللبناني، والتي تترجمها التحركات الشعبية المستمرة في مختلف المناطق اللبنانية، يهم حركة أمل أن تذكر بموقفها الثابت بالتصريح والممارسة بالانحياز لمطالب الناس وجمهورها".

وشددت الحركة على تمسكها بالحريات وضمان حرية التعبير والتظاهر، وإن شابت بعض التحركات تجاوزات واساءات بحق قياداتها ورموزها.

وأكدت الحركة "رفضها للمظاهر المسلحة في شوارع المدينة، وهي بصدد إجراء تحقيق لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة" وجددت مطالبة "الجهات الأمنية المختصة بممارسة دورها في حماية المواطنين بمن فيهم المتظاهرون".

وتتواصل اليوم المظاهرات في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية لليوم الثالث على التوالي وسط قطع للطرقات في عدد من المناطق.



