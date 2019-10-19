وزير المالية والاقتصاد الوطني: المزايا الجاذبة للبحرين عززت موقعها الاقتصادي العالمي

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما تتمتع به مملكة البحرين من مزايا جاذبة عززت من موقعها الاقتصادي العالمي وزاد من تدفق الاستثمارات إليها، مشيراً إلى أن النمو الإيجابي المستمر للاقتصاد البحريني يؤكد بأنه يقف على قاعدة صلبة معززة بالتنوع الاقتصادي الذي يحظى به ومدعومًا بنتائج برنامج التوازن المالي الذي يتم العمل على تنفيذ مبادراته بحسب الجدول الزمني.

جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني مع السيد داني الكسندر نائب الرئيس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن. حيث تم خلال اللقاء بحث أهم التطورات على صعيد الاقتصاد العالمي.