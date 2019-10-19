9 مشروعات تفوز في مسابقة «فني مبتكر» من طلاب التعليم الفني



صقر: احتضان مشروعات متميزة بـ6 ملايين جنيه

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فوز 9 مشروعات من مشروعات طلاب التعليم الفني المشاركة في مسابقة "فني مبتكر 2019"، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مشروع تطوير القوي العاملة وتعزيز المهارات.

وأوضح أن المسابقة تهدف إلى تطوير مهارات وخبرات طلاب التعليم الفني وتزويدهم بمهارات الإبتكار وريادة الأعمال، ومساعدتهم فى تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق أفكارهم المرتبطة بتخصصاتهم المهنية، وفي دعم الصورة الذهنية الإيجابية ونظره المجتمع لطلاب وخريجي التعليم الفني.

وأوضح أن المشروعات تضمنت 3 مجالات التعليم الفندقى والزراعي، التعليم الصناعي، والتعليم في الطاقة الجديدة والمتجددة واللوجستيات، وذلك بعد منافسة قوية ضمت 43 فكرة مشروع تأهلو للمرحلة ما قبل النهائية من 11 محافظة، وقد تقدم للمسابقة 2144 فكرة مشروع عند الإعلان عن المسابقة، وتم تصفيتهم علي 4 مراحل واعتمدت معايير الاختيار على جودة الفكرة علميا، قابليتها للتطبيق الصناعي، وأن تكون ذي جدوي اقتصادية.

وأكد أن الأكاديمية هى بيت الخبرة الوطني وهى الداعم الحكومي لمنظومة الابتكار، من خلال توفير الدعم المادى والفنى المتعلق بالمراحل المختلفة للابتكار، من خلال مكتب براءات الاختراع المصري، وجهاز تنمية الابتكارات، والتسويق التكنولوجي وبرنامج الحاضنات التكنولوجية انطلاق، ومسرعات الأعمال101، ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بعدة آليات منها برنامج القاهرة تبتكر، ومجلة العلم ومسابقة رالي السيارات، ومعرض القاهرة الدولي للابتكار ومسلسلات الرسوم المتحركة.

وأشار إلى أن الأكاديمية ستوفر من خلال "مسابقة فني مبتكر 2019" ما يزيد عن 2 مليون جنيه مصرى هذا بخلاف احتضان الثلاث مشروعات المتميزة الفائزة في هذه المسابقة الابتكارية في كل مسار من مسارات المسابقة، من خلال برنامج الحاضنات التكنولجيه "انطلاق"، وستبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات المحتضنة 600000 جنيه.



