كوريا الجنوبية وأستراليا يبحثان أوجه التعاون المالي المشترك

بحث وزيرا مالية كوريا الجنوبية وأستراليا، في العاصمة الأمريكية واشنطن، سبل تعزيز تبادل العملات بين البلدين وأوجه التعاون المالي المشترك.

وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم السبت - أن وزير المالية هونج نام كي التقى نظيره الأسترالي جوش فريدنبرج، لمناقشة التعاون في مجال تبادل العملات و(الاقتصاد الهيدروجيني) والسياسات الخارجية، وذلك على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي بنوكها المركزية، والذي انعقد - أمس - في العاصمة الأمريكية.

وأكد الوزيران أنهما سيدعمان التعاون المالي بين البنكين المركزيين في بلديهما فيما يتعلق باتفاق تبادل العملة الموقع عام 2017 وينتهي في فبراير من العام المقبل.كما اتفقا على السعي إلى التعاون في قطاعات الأعمال المرتبطة بالهيدروجين، حيث تكثف كوريا الجنوبية وأستراليا جهودهما لتعزيز الصناعات المرتبطة بالهيدروجين وتحويلها إلى محركات نمو مستقبلية.

وبحسب "يونهاب"، يتيح اتفاق تبادل العملة الحالي، تبادلا يصل إلى 9 تريليونات وون (7.5 مليار دولار أمريكي) أو 10 مليارات دولار أسترالي (6.8 مليار دولار أمريكي) بالعملات المحلية بين البنكين المركزيين، ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق في 7 فبراير 2020، ويمكن تمديده بموافقة الطرفين.

وكان البلدان قد وقعا - الشهر الماضي - اتفاقا مبدئيا لمساعدة شركاتهما على المضي قدما في البحث والتطوير المشترك، ومشروعات الهيدروجين الرائدة.