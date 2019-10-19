الكويت تعلن عن 59 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية ان ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التابعة لها أصدرت 59 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم أوردته وكالة الأنباء الكويتية ان هذه التدابير التي صدرت خلال شهر سبتمبر الماضي، تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 17 شركة عقارية واربع شركات مجوهرات وشركة تامين اضافة الى اصدار أمر بالزام 19 شركة عقارية واربع شركات مجوهرات وخمس شركات صرافة واربع شركات تامين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وذكرت ان ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الادارات المتخصصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة و26 شركة مجوهرات وخمس شركات تامين، كما قامت بتحديث بيانات 77 ترخيصا موزعة على 55 شركة عقارية و20 شركة مجوهرات وشركة صرافة وشركة تامين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقبا لـ 31 شركة عقارية و21 شركة مجوهرات وشركتي تامين وصرافة.

ولفتت الوزارة الى انها اصدرت امرا بتقديم تقارير لأربع شركات عقارية وشركة تامين اضافة الى عشرة تقارير للرقابة الميدانية شملت ست شركات عقارية و8 شركات صرافة و19 للمجوهرات.