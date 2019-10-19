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لقى 15 شخصًا مصرعهم، صباح السبت، في حادث انهيار سد للمياه بإقليم كراسنويارسك بسيبيريا شرق روسيا.
وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مقطع فيديو من موقع انهيار السد، حيث انتشرت فرق الطوارئ وسيارات الإسعاف.