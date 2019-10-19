 بالفيديو.. مقتل 15 شخصا في انهيار سد بروسيا - بوابة الشروق
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بالفيديو.. مقتل 15 شخصا في انهيار سد بروسيا

علم روسيا
علم روسيا
نور رشوان
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 1:29 م | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 1:29 م

لقى 15 شخصًا مصرعهم، صباح السبت، في حادث انهيار سد للمياه بإقليم كراسنويارسك بسيبيريا شرق روسيا.

وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مقطع فيديو من موقع انهيار السد، حيث انتشرت فرق الطوارئ وسيارات الإسعاف.

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