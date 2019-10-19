يوفنتوس يعبر بولونيا بهدفين ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

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عزز فريق يوفنتوس حامل اللقب موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه بولونيا 2 /1 اليوم السبت في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وأهدر فريق اتالانتا تقدمه بثلاثة أهداف نظيفة واكتفى بالتعادل مع مضيفه لاتسيو 3 /3 في الوقت الذي فاز فيه نابولي على ضيفه فيرونا 2 /صفر.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه ساسولو.

وتقدم الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 19 وأدرك البرازيلي دانيلو التعادل لبولونيا في الدقيقة 26 قبل أن يتكفل لاعب الوسط البوسني ميرالم بيانيتش بالهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 54.

وسيطر يوفنتوس على مجريات اللعب تماما في أول ربع ساعة لكن دون أنياب حقيقية للفريق حامل اللقب على مرمى بولونيا.

وتقدم كريستيانو رونالدو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 19 بعد أن استخلص الكرة من مدافع بولونيا ثم تلاعب بباقي عناصر خط الدفاع قبل أن يسدد كرة قوية زاحفة عرفت طريقها للشباك.

وكاد نيكولا سانسوني أن يرد سريعا بهدف التعادل لبولونيا عبر تسديدة خلفية مزدوجة لكن الكرة ضلت طريقها لشباك أصحاب الأرض.

وأدرك البرازيلي دانيلو التعادل لبولونيا في الدقيقة 26 بعدما تلقى تمريرة ذكية من ابراهيما مباي ليطلق على اثرها تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لم يستطع جيانلويجي بوفون التصدي لها قبل أن تسكن شباكه.

وهدأ إيقاع اللعب كثيرا بعد هدف تعادل بولونيا حيث لم تظهر أي ملامح للخطورة على المرميين مع انحصار اللعب في منتصف الملعب.

وكاد ميرالم بيانيتش أن يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول عبر ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة من فوق شباك بولونيا.

ومرت الدقائق الأخيرة دون أن تشهد جديد لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وبدأت أحداث الشوط الثاني بسيطرة مطلقة من جانب فريق يوفنتوس بحثا عن هدف التقدم الذي كاد أن يتحقق في أكثر من مناسبة لولا سوء الحظ.