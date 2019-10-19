 ألتماير يتوجه الأحد إلى كرواتيا وصربيا لبحث موضوع تأهيل المهنيين - بوابة الشروق
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ألتماير يتوجه الأحد إلى كرواتيا وصربيا لبحث موضوع تأهيل المهنيين

بيتر ألتماير
بيتر ألتماير
برلين - (د ب أ)
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 1:30 ص | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 1:32 ص

ذكرت وزارة الاقتصاد الالمانية، يوم الجمعة، أن وزير الاقتصاد بيتر ألتماير سيتوجه يوم الأحد المقبل إلى دول كرواتيا والجبل الأسود وصربيا في زيارة تستمر إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الوزارة إن ألتماير سيلتقي بالعديد من الممثلين رفيعي المستوى لحكومات هذه البلدان الثلاثة، مشيرة إلى ان الزيارة تتركز على بحث موضوع تأمين توافر المهنيين.

وذكرت الوزارة أن أمر تأمين المهنيين لا يتعلق فقط بألمانيا وإنما بدول غرب منطقة البلقان.

وتسعى ألمانيا إلى دعم تدريب المهنيين في هذه البلدان خاصة في تطبيق تدريب الشخص على مهنتين.


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