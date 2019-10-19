النيابة تحقق مع مسئولي مدرسة غرب تيرة بعد حبس طالبة كفر الشيخ

تجرى نيابة الحامول بمحافظة كفر الشيخ التحقيق، السبت، مع مسئولى مدرسة غرب تيرة بمركز الحامول وسماع شهادة الاب وشهود الواقعة على إثر حبس طالبة بالمدرسة مساء الخميس الماضي.

وأصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، إنه جرى استبعاد مدير مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسى بالحامول، وذلك على خلفية غلق المدرسة فى نهاية اليوم الدراسى الخميس الماضى، وبها إحدى الطالبات.

وأضاف طه إنه كان يتعين على إدارة المدرسة ومشرف اليوم والنوباتجى مراجعة فصول المدرسة والتأكد بخلوها من الطلاب قبل غلق البوابات حرصا على سلامتهم، وهذا لم يحدث.

كما قرر محافظ كفرالشيخ، مجازاة معلم الحصة الأخيرة بفصل تلك الطالبة والمشرف والنوابتجى لتقصيرهم فى عملهم، مؤكدا أنه جاري التحقيق في الواقعة لتوقيع أقصى عقاب طبقا لنتائج التحقيقات.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور بثينة كشك، بمقابلة الطالبة وأسرتها ومتابعة الاجراءات، وسيستقبل المحافظ الطالبة وأسرتها بديوان عام المحافظة.

وقالت الطالبة هيام عصام أحمد، إن "الجرس ضرب ونزلت من على السلالم، واكتشفت أن الكتب مش فى شنطتي دخلت تاني روحت أجيبهم، وبعد كدة قفلوا كل الأبواب، فضلت أصرخ وأعيط وأخبط فى الشبابيك ومش عارفة أقفز من أي سور، لحد ما لقيت ناس معدية صرخت ومكنوش سامعنى لحد ما سمعنى عمو عادل عبدالحي، قالي متخافيش أنا هجي أطلعك، متقلقيش، وقفز من فوق السور وحاول يكسر البوابة معرفش، جاب شاكوش حاول يكسر بوابة المدرسة".

واكدت أن "فراش المدرسة قعد يزعق ويقول لعمو عادل إنت إزاى تدخل من على السور، مش هفتح الباب، وإن شالله عنها ما خرجت، لأن الفراش ده مكنش معاه مفتاح، وفضلوا يزعقوا لحد ما الفراش التانى جه، بس كنت كسرت القفل بتاع البوابة بالشاكوش، علشان أخرج، روحت وأنا منهارة وبعيط، وقولت لأهلى مش هروح المدرسة تانى علشان متحبس".

وقال عصام أحمد والد الطفلة: "ابنتى أصيبت بحالة هستيريا وعصبية شديدة جدا ولابد من الحصول على حقها تماما من مسئولى المدرسة والادارة"، مشيرا إلى أنه يجرى التحقيق الآن بمعرفة مسئولى النيابة.