ميركل: يجب تحسين تكافؤ الفرص في التعليم

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تكافؤ الفرص في نظام التعليم الألماني لا يزال غير كاف، ويتعين تحسينه.

وقالت ميركل اليوم السبت في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت: "للأسف لا يزال هناك ارتباط قوي بين الخلفية الاجتماعية والإنجازات في التعليم... نرى ذلك على وجه الخصوص بين التلميذات والتلاميذ الذين يأتون من مناطق تعاني من ظروف اجتماعية صعبة"، مشيرة في ذلك إلى المناطق التي تعاني من نسب مرتفعة في البطالة والمهاجرين، وقالت: "هدفنا الكبير هو تحقيق تكافؤ الفرص للجميع".

وذكرت ميركل أنه تم بالفعل إحراز نجاحات في هذا الاتجاه، موضحة أن مهارات القراءة للتلاميذ المنحدرين من أصول مهاجرة تحسنت بوضوح خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأشارت المستشارة إلى زيادة في عدد الأطفال من أصول مهاجرة الذين يلتحقون بمرحلة الثانوية العامة، وقالت: "هذه نتائج مشجعة نريد أن نبني عليها".

وأشارت ميركل إلى أن التعليم من اختصاص الولايات في المقام الأول، مضيفة أن الحكومة الاتحادية تدعم، رغم ذلك، مجالات محددة على نحو ممنهج.

وقالت: "على سبيل المثال، ندعم اكتساب اللغة، لأنها أساس الإجابة على سؤال: كيف يمكنني المشاركة في حياة اجتماعية وكيف يمكنني التعلم بنجاح"، ولذلك تنفق الحكومة الاتحادية على دعم اكتساب اللغة في دور الحضانة منذ عام 2016 حتى عام 2020 مليار يورو.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن هناك 5ر5 مليار يورو إضافية ستُخصص خلال الأعوام المقبلة من خلال قانون تعزيز دور الحضانة في رعاية الأطفال حتى في المجال اللغوي.