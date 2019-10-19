 ألمانيا.. توصية حكومية بالمتصفح «الأكثر أمانا» - بوابة الشروق
السبت 19 أكتوبر 2019 8:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

ألمانيا.. توصية حكومية بالمتصفح «الأكثر أمانا»

سكاي نيوز عربية
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 8:05 م | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 8:05 م

أعلن المكتب الفيدرالي الألماني لأمن المعلومات أن متصفح فايرفوكس كان الوحيد الذي نال درجات تقييم مرتفعة خلال المراجعة الأخيرة التي أجراها المكتب لدراسة متصفحات الإنترنت الأكثر أمانا.

وتفوق الإصدار "فايروفوكس 68" على متصفحات "جوجل كروم 76" ومايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11 ومايكروسوفت إيدج 44.
لم تشمل اختبارات المكتب الألماني متصفحات شهيرة أخرى، مثل سافاري وأوبرا وبراف، وفق ما ذكر موقع "زد دي نت".

المكتب اعتمد في مراجعته على بعض الإرشادات التفصيلية التي نشرها الشهر الماضي، والتي يقدمها للوكالات الحكومية والشركات لإرشادهم إلى المتصفحات الآمنة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك