وزير «بريكست»: اتفاق جونسون الجديد «جيد» للمصالح التجارية في إيرلندا الشمالية

وصف الوزير البريطاني المفوض لشئون "بريكست" ستيفن باركلي اليوم السبت، اتفاق "بريكست" الجديد الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي بالـ"جيد" للمصالح التجارية في إيرلندا الشمالية.

وقال باركلي - في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية - إن الاتفاق الجديد يظهر أن جونسون استمع إلى المخاوف التي كانت لدى النواب في مجلس العموم البريطاني، مؤكدا أن الحكومة ليس لديها أية نية لطلب مد الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري.

يذكر أنه من المتوقع أن يصوت نواب البرلمان البريطاني اليوم على اتفاق جونسون الجديد، ليتم بعدها مباشرة استئناف التفاوض حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إلا أن بعض الأحزاب السياسية أعلنت أنها ستصوت ضد الاتفاق، ووصفته بأنه "اتفاق فقير".