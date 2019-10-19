تمكّن جهاز الاستخبارات التركي، من القبض على مسؤول "تنظيم جولن الإرهابي" في المكسيك، وإحضاره إلى تركيا، عبر عملية خارج الحدود.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصدر أمني، لوكالة الأناضول للأنباء، نشرتها اليوم السبت.

وقال المصدر، إن جهاز الاستخبارات نفذ عملية خارج الحدود للقبض على عثمان قراجه، المتهم بـ"تأسيس وقيادة منظمة إرهابية مسلحة".

وأوضح المصدر أن "قراجه" يعد مسؤول منظمة "جولن" في المكسيك، في اشارة إلى فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة وتتهمه تركيا بأنه وراء انقلاب فاشل وقع في عام 2016، ولكن جولن نفى ذلك.

كانت تركيا قد ألقت القبض على عبدالله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني وقائده، في السفارة اليونانية في نيروبي في كينيا، وتم نقله إلى تركيا في 1999 وتمت محاكمته في أبريل من نفس العام، وحكم عليه أولا بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، ولكن في عام 2002، تم تحويل حكم الإعدام للسجن المؤبد في محاولة التلائم مع قوانين للاتحاد الأوروبي، وهو مسجون في سجن إمرالي حاليا.