الشرطة الأسترالية تعتقل مهربا عراقيا لمسئوليته عن وفاة 350 لاجئا قبل 18 عاما

أعلنت الشرطة الأسترالية القبض على مهرب عراقي لدوره في مقتل مئات اللاجئين معظمهم من النساء والأطفال قبل 18 عاما.

وأفادت الشرطة الأسترالية في بيان أوردته قناة " الحرة" الأمريكية اليوم السبت، أنه تم حبس المتهم على ذمة القضية، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مجددا نهاية الشهر الجاري. فيما يواجه العراقي عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن في حالة إدانته.

وتتهم الشرطة الأسترالية المهرب العراقي بإغراق قارب الصيد عام 2001 في المحيط الهندي أثناء انطلاقه من أندونيسيا متوجها صوب جزيرة كريسماس الأسترالية، ما أسفر عن مقتل 350 شخصا، منهم 146 طفلا.