قال نائب رئيس الوزراء اللبناني، غسان حاصباني، إن «استقالة الحكومة اللبنانية واردة في ظل الاحتجاجات الحالية التي تشهدها البلاد، وفي حالة عدم قدرتها على التوصل إلى حل للأزمة الحالية».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح السبت، أنه كنائب لرئيس الوزراء، طالب منذ أكثر من ثلاث سنوات بالإصلاحات التي ينادي بها الشعب، إلا أنها لم تُنفذ لأسباب عديدة.

وأوضح «ناقشنا هذه الإصلاحات كثيرًا، وكلما وصلنا إلى نقطة مفصلية لتنفيذها، نجد أحد يظهر ويعرقلها؛ لأسباب متعلقة بالتوجهات والمصالح الشخصية».

وأشار إلى أن «هناك العديد من القوانين والملفات الإصلاحية التي لا يمكن أبدًا فتحها خلال دقائق أو ساعات أو حتى أيام»، مضيفًا: «لقد تأخرنا كثيرًا في هذا الموضوع».

ويشهد لبنان، منذ يوم الخميس الماضي، مظاهرات حاشدة؛ احتجاجًا على السياسات الاقتصادية الحالية وفرض العديد من الضرائب.

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