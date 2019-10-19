جامعة أسوان تتزين لانطلاق فاعليات أسبوع الجامعات الأفريقية الأول

تزينت جامعة أسوان لانطلاق أسبوع الجامعات الأفريقية الأول الذي تبدأ فعالياته اعتبارًا من غد ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل بمشاركة طلاب يمثلون 22 دولة أفريقية وذلك في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أسوان هي عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019 .

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن الاستعدادات على قدم وساق خلال الايام الماضية من أجل نجاح أسبوع الجامعات الافريقية الأول الذي تشارك فيه 22 دولة أفريقية و22 جامعة مصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بإجمالي 600 طالب علاوة على طلاب جامعة أسوان.

وقال رئيس جامعة أسوان أن أسبوع شباب الجامعات الأفريقية سوف يشهد افتتاح العديد من المنشآت الجديدة التي سوف تقام عليها الفعاليات وهي افتتاح ملاعب كرة القدم الخماسية والكرة الطائرة الشاطئية وملعب متعدد الأغراض علاوة افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح الجامعة المغطى والمسرح المكشوف والتي سوف يقام عليها النشاط الفني والعلمي وأيضا افتتاح مخبز كلية الزراعة الجديد.