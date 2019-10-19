قادة الاحتجاج في هونج كونج يتجاهلون حظرا على التظاهر ويدعون إلى مسيرة غدا

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ذكر منظمو مظاهرات هونج كونج، أنهم سيقودون احتجاجات عبر كولون، غدا الأحد، في مسيرة رغم خسارة استئناف ضد حظر فرضته الشرطة على المسيرة.

وذكرت هيئة إذاعة تلفزيون هونج كونج أن مجلس الاستئناف بشأن الاجتماعات العامة والمواكب أيد رفض الشرطة لإجازة المسيرة بسبب احتمالية حدوث أعمال عنف.

وتمت الدعوة إلى المسيرة في الأساس احتجاجا على حظر حكومي على الأقنعة وتأتي بعد هجوم قطاع طرق بحوزتهم مطارق يوم الأربعاء على المنظم جيمي شام من جبهة حقوق الإنسان المدنية في مدينة مونج كوك، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ويسعى المتظاهرون للإبقاء على الضغط على الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام من خلال القيام بمظاهرات للأسبوع العشرين على التوالي في مطلع الأسبوع.

وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على مشروع قانون تم إلغاؤه كان من سيسمح بترحيل المطلوبين إلى البر الرئيسي للصين واتسعت لتشمل دعوة بقدر أكبر من الديمقراطية.

وتحولت المظاهرات إلى أعمال عنف متزايدة، بوقوع اشتباكات كثيرة بين المتظاهرين والشرطة.