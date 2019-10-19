فالفيردي يدفع بالقوة الضاربة لبرشلونة أمام إيبار

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أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة إيبار اليوم في الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل برشلونة دفع المدرب الباسكي فالفيردي بقوته الضاربة على رأسها الثلاثي الأمامي المكون من ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان ولويس سواريز.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، أومتيتي ، لينجليه ، جوردي ألبا

خط الوسط: بوسكتس ، دي يونج ، آرثر

خط الهجوم: ميسي ، جريزمان ، سواريز

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بعد المتصدر ريال مدريد الإسباني برصيد 18 نقطه من 8 مبارايات