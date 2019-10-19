«سوريا الديمقراطية» تطالب بفتح «ممر إنسانى» فى رأس العين

ــ وزير الخارجية الأمريكى: الوضع تحسن فى شمال سوريا بعد اتفاق وقف إطلاق النار



دعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أمس، واشنطن إلى ضمان التزام تركيا باتفاق وقف إطلاق النار فى شمال شرقى سوريا، والضغط على أنقرة لفتح ممر إنسانى للمدنيين.

وأوضحت القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» فى بيان أنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار مع تركيا، والذى تم بوساطة أمريكية، متهمة الجانب التركى «بالاستمرار فى هجومه منتهكا وقف إطلاق النار، ولا يسمح حتى الآن بفتح ممر آمن لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين فى مدينة رأس العين رغم مضى أكثر من 30 ساعة على سريان وقف إطلاق النار»، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وقالت «قوات سوريا الديمقراطية» إن نائب الرئيس الأمريكى، مايك بينس، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، اللذين أبرما الاتفاق مع الجانب التركى يقع على عاتقهما مسئولية إلزام تركيا بتنفيذ عملية وقف إطلاق النار وفتح الممر لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين.

وأضاف البيان: «رغم التواصل المستمر مع الجانب الأمريكى والوعود التى قدمت من قبله لحل هذه المشكلة، إلا أنه لغاية الساعة لم يحدث أى تقدم ملموس»، داعية الجانب الأمريكى للضغط على الجانب التركى لفتح الممر وإخراج الجرحى والمدنيين من رأس العين المحاصرة.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أنه بعد مرور 24 ساعة على إبرام الاتفاق لوقف القتال بين الأتراك والأكراد فى شمال سوريا فإن الوضع فى تحسن.

وقال بومبيو للصحفيين بعد عقده اجتماعات فى مقر حلف شمال الأطلسى «الناتو» فى بروكسل «هناك بعض النشاط اليوم، لكن أيضا رأينا بعض النشاط الإيجابى جدا».

وعلق بومبيو على الاشتباكات المتفرقة التى استمرت فى شمال سوريا، بقوله إن وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة الذى توسطت الولايات المتحدة لإنجازه الخميس الماضى قد «بدأ عند الإعلان عنه».

وأضاف بومبيو: «نأمل فى الساعات المقبلة أن الأتراك الذين كانوا جزءا من الاتفاق إلى جانبنا، بالإضافة إلى مقاتلى وحدات حماية الشعب فى المنطقة، أن يلتزموا بجدية بالالتزامات التى قطعوها».

فى المقابل، حذر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من أن أنقرة ستستأنف عمليتها العسكرية الأسبوع المقبل بحزم أكبر فى نهاية مهلة الـ120 ساعة (5 أيام)، فى سوريا فى حال لم ينسحب المقاتلون الأكراد من «منطقة آمنة» تسعى تركيا لإقامتها بمحاذاة حدودها، ولم تلتزم الولايات المتحدة بوعودها.

إلى ذلك، نفت وزارة الدفاع التركية استخدامها سلاحا كيماويا فى عمليتها بسوريا، واصفة التقارير الإعلامية الغربية التى تتناول تلك المسألة بأنها «محض افتراء».

وذكرت الوزارة، فى تغريدة على حسابها الرسمى بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس الأول، أن تلك الادعاءات لا تمت للحقيقة بأى صلة، على الإطلاق، موضحة أن الجيش التركى لم يستخدم أى سلاح محظور بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية.

فى سياق متصل، ذكرت صحيفة «دوفار» التركية، أمس الأول، أن الحكومة التركية اعتقلت رؤساء بلديات ذوات أغلبية كردية وعينت مسئولا حكوميا مكانهم فى حملة قمع تقوم بها حكومة أردوغان بسبب انتقادات للعملية العسكرية التركية فى شمال سوريا.

وأوردت الصحيفة بيانا لحزب الشعوب الديمقراطى أفاد بأنه تم سجن 5 من رؤساء البلديات فى مدن هاكارى ويوكسكوفا ونصيبين التى تقطنها أغلبية كردية جنوبية، وهم فى انتظار محاكمتهم الخميس المقبل.

وأضاف البيان أن 2 آخرين من رؤساء البلديات فى منطقة إريتش اعتقلا فى وقت سابق، ما زالا رهن الاعتقال.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة التركية منعت، أمس الأول، مظاهرة كان من المقرر أن يقوم بها الحزب فى أضنة، وتم احتجاز 20 من أعضاء الحزب.

واعتقلت السلطات التركية 200 شخص بسبب انتقاداتهم للعملية العسكرية التركية عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو التظاهر فيما حكم بأحكام مختلفة على 30 منهم بتهم دعم الإرهاب.