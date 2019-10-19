

في الوقت الذي يزداد فيه الاهتمام في أنحاء العالم بالالتزامات البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، تعتزم كوت ديفوار وغانا، أكبر منتجين للكاكاو في العالم، التحرك ضد التيار العام في هذا المجال.

وتستعد الدولتان اللتان تقدمان معا أكثر من 60% من إنتاج العالم من الكاكاو، لتعليق برامج الاستدامة البيئية الخاصة بالشركات بكل منهما، والتي تشمل التجار ومنتجي الشوكولاته ووكالات منح التراخيص، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة.

وبحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، من المنتظر أن تعلن الدولتان عن ذلك في اجتماع الشراكة الخاصة بـ "مؤسسة الكاكاو العالمية"، في العاصمة الألمانية برلين الاسبوع المقبل.

ووفقا لـ "بلومبرج"، قد تباغت غانا وكوت ديفوار بخطوتهما المرتقبة، مستهلكي الألفية الثالثة، بتفكيرهم الذي يهيمن عليه المنحى الأخلاقي، فكل منهم مهتم بأن يعرف كيف يأتيه ما يأكل، وإذا ما كان انتاج تم على نحو مستدام، أي بمراعاة الاشتراطات البيئية، وهل لعمالة الأطفال دور في ذلك.

كما يأتي موقف الدولتين مناقضا للاتجاه العام في عالم الأعمال، حيث يزيد المستثمرون الضغوط على جميع الشركات لدفعها إلى تعديل سبل ممارسة أنشطتها والوفاء بأهداف حماية المناخ.

ورأت "بلومبرج" أن غانا وكوت ديفوار تتخذان خطوات غير مسبوقة من أجل مزيد من التحكم في الأسعار العالمية للكاكاو، وذلك عبر مبادرة مشتركة لزيادة دخل المزارعين بإضافة 400 دولار زيادة في العقود الآجلة لبيع طن حبوب الكاكاو، والتي يحين مواعيد تسليمها بداية من أكتوبر 2020.

وفي الوقت الذي وافقت فيه معظم الشركات في عالم صناعة الكاكاو والشوكولاته على مبدأ دفع سعر أعلى للمزارعين، لا يزال هناك كثيرون يكافحون من أجل الالتزام بالاستراتيجية الجديدة حيث يبدو أنه لا مفر من الزيادة.



