الرئيس الفرنسي يبلغ رئيس وزراء بريطانيا هاتفيا أن تأجيل البريكست «لن يكون في مصلحة أحد»

قال مسئول بالرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا اليوم السبت، برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أبلغه خلاله أن تأجيل البريكست لن يكون في مصلحة أى طرف.

وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية أن المسئول الرئاسي الفرنسي أوضح أن ماكرون طالب جونسون بضرورة تقديم توضيح سريع لموقف بلاده من البريكست بعد الهزيمة التي مني بها اليوم في البرلمان البريطاني.

وكان البرلمان البريطاني قد وافق - في وقت سابق اليوم - على إجراء تعديلات على البريكست تلزم حكومة جونسون بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى ما بعد 31 أكتوبر الجاري.