 الرئيس الفرنسي يبلغ رئيس وزراء بريطانيا هاتفيا أن تأجيل البريكست «لن يكون في مصلحة أحد» - بوابة الشروق
السبت 19 أكتوبر 2019 10:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الفرنسي يبلغ رئيس وزراء بريطانيا هاتفيا أن تأجيل البريكست «لن يكون في مصلحة أحد»

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
باريس - أ ش أ
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 9:43 م | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 9:43 م

قال مسئول بالرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا اليوم السبت، برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أبلغه خلاله أن تأجيل البريكست لن يكون في مصلحة أى طرف.

وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية أن المسئول الرئاسي الفرنسي أوضح أن ماكرون طالب جونسون بضرورة تقديم توضيح سريع لموقف بلاده من البريكست بعد الهزيمة التي مني بها اليوم في البرلمان البريطاني.

وكان البرلمان البريطاني قد وافق - في وقت سابق اليوم - على إجراء تعديلات على البريكست تلزم حكومة جونسون بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى ما بعد 31 أكتوبر الجاري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك