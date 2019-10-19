 عضو في مجلس السيادة بالسودان يؤكد ضرورة مجابهة العنف ضد المرأة - بوابة الشروق
السبت 19 أكتوبر 2019 6:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

النتـائـج تصويت

عضو في مجلس السيادة بالسودان يؤكد ضرورة مجابهة العنف ضد المرأة

علم السودان
علم السودان
أ ش أ
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 6:20 م | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 6:20 م

دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان صديق تاور إلى تعاون وتكاتف كل القطاعات الوطنية، في مرحلة التغيير، لمجابهة ثقافة العنف ضد المرأة بإرساء قيم العدالة والمساواة، باعتبارها واحدة من أهم أهداف الثورة.

وأشاد تاور، لدى مخاطبته ورشة "تدشين قاعدة بيانات العنف ضد المرأة"، بنضال المرأة وصبرها وتحملها لظروف الحرب والنزوح في دارفور (غرب السودان)، ومناطق النزاعات باعتبارها المتأثر الأول بكل أشكال العنف، مشددا على ضرورة إيجاد سبل وحلول ناجحة تُسهم في إدماج المرأة وحمايتها من العنف الجسدي واللفظي والنوعي.

وأكد أهمية وضع قاعدة بيانات يتم من خلالها الرصد والتحليل لحيثيات وجذور المشكلة، ومن ثم وضع خطط استباقية لمجابهتها، متعهدًا بالعمل على تنفيذ توصيات الورشة، بما يحقق العدالة والأمان والاستقرار للمرأة السودانية بشكل عام والمرأة في مناطق النزاعات بشكل خاص.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك