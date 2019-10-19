الكويت بصدد طرح مناقصة تشغيل مبنى المطار الجديد عبر مشغل عالمي

كشف مصدر مسؤول في الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت عن أن الإدارة بصدد التعاقد مع "مشغل عالمي" لتشغيل مبنى المطار الجديد والمزمع الانتهاء من تنفيذه عام 2023.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية في عددها الصادر غدا الأحد عن المصدر قوله إن إدارة الطيران المدني ستطرح مناقصة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات على جميع الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات، لتشغيل هذا المشروع والإشراف عليه كما هو معمول به في مطار (تي 4) والذي تشرف عليه شركة "إنشن الكورية"، مشيراً إلى أنه سيتم استبعاد أي شركة عالمية غير متخصصة في تشغيل المطارات من المناقصة ولن يتم اعتماد طلباتها.

وأوضح المصدر أن إجمالي عدد شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الحالي يبلغ 52 شركة عالمية، وإدارة الطيران المدني لا تمانع في زيادة عدد هذه الشركات في المطار الجديد شرط رغبة الشركات العالمية الأخرى في تشغيل رحلاتها، خاصة أن المطار الجديد سيستوعب أكثر من 25 مليون راكب سنويا.