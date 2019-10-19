 الكويت بصدد طرح مناقصة تشغيل مبنى المطار الجديد عبر مشغل عالمي - بوابة الشروق
السبت 19 أكتوبر 2019 11:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

الكويت بصدد طرح مناقصة تشغيل مبنى المطار الجديد عبر مشغل عالمي

علم الكويت
علم الكويت
(د ب أ)
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 11:13 م | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 11:13 م

كشف مصدر مسؤول في الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت عن أن الإدارة بصدد التعاقد مع "مشغل عالمي" لتشغيل مبنى المطار الجديد والمزمع الانتهاء من تنفيذه عام 2023.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية في عددها الصادر غدا الأحد عن المصدر قوله إن إدارة الطيران المدني ستطرح مناقصة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات على جميع الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات، لتشغيل هذا المشروع والإشراف عليه كما هو معمول به في مطار (تي 4) والذي تشرف عليه شركة "إنشن الكورية"، مشيراً إلى أنه سيتم استبعاد أي شركة عالمية غير متخصصة في تشغيل المطارات من المناقصة ولن يتم اعتماد طلباتها.

وأوضح المصدر أن إجمالي عدد شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الحالي يبلغ 52 شركة عالمية، وإدارة الطيران المدني لا تمانع في زيادة عدد هذه الشركات في المطار الجديد شرط رغبة الشركات العالمية الأخرى في تشغيل رحلاتها، خاصة أن المطار الجديد سيستوعب أكثر من 25 مليون راكب سنويا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك