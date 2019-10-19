فى ذلك المقهي حيث يخلط الحليب بالقهوة الفرنسية ترى اللاجئة الأفغانية ذات الـ21 عاما حلمها يتحقق بكافيه أفغانى بقلب العاصمة الإيرانية طهران، حيث لم تكن الثقافة الأفغانية تلقي رواجا بين المجتمع الإيرانى.

ووفقا لأسوشييتد برس، ترى فاطمة جعفرى المالكة الأفغانية للكافية، أن المشروع قد يكون جسرا ثقافيا بين الشعب الإيرانى واللاجئين الأفغان الذين تحصرهم رؤية المجتمع الإيرانى فى صورة نمطية سيئة.

وبحسب إحصائية للأمم المتحدة يوجد فى إيران 3 ملايين لاجئ أفغانى بينما يوجد مليونين إضافيين من المهاجرين غير الشرعيين والذين يعانون مختلف أشكال التمييز العنصرى، حيث لا يستطيعون امتلاك متاجر ولا حتى الحصول على وظيفة لتقتصر أعمالهم على العمل اليدوى الذي يتقاضون عليه أجور زهيدة.

وتقول فاطمة: "كان الإيرانيون يظنون الأفغان مجرد فلاحين لا يستطيعون الحديث بالفارسية بطريقة راقية كسائر المجتمع الإيرانى ولكنهم حينما زاروا الكافية رأوا طلاب الجامعات من الأفغان المتعلمين لتتغير مفاهيمهم عن اللاجئين الأفغان وحاز الأمر إعجاب الإيرانيين الذين بدأوا بتشكيل صداقات مع أشخاص أفغان".

وأضافت فاطمة أنه فى الواقع لا توجد فروقات كبيرة بين الشعبين الأفغانى والإيرانى على عكس ما يشاع من صورة نمطية.

يذكر أن موجة اللجوء الأفغانى لإيران بدأت إبان الاحتلال السوفييتى عام 1979 والذى انتهى بعد 10 سنين تلتها فترة من الحروب الأهلية وحكم طالبان الذي تلاه الغزو الأمريكى بسبب هجوم 11 سبتمبر ولكن فى العام الماضى وتزامنا مع فرض عقوبات أمريكية على طهران عاد العديد من الأفغان إلى بلدهم تاركين إيران ولكن الأفغان المولودين فى إيران كفاطمة قرروا البقاء فى الوطن الذى يألفوه جيدا.

وكافحت فاطمة طالبة الحقوق بجامعة آزاد كثيرا مع صديقها حامد آزار اللجئ أيضا ليتم افتتاح الكافيه فى حى الفردوسى فى قلب العاصمة طهران، حيث واجه الصديقين عوائق عديدة من السياسة الإيرانية التى تمنع وتقيد امتلاك اللاجئين الأفغان لأى محال أو كافيهات.

وبما أن البنوك الإيرانية لا تسمح بإقراض الأجانب قام الصديقين بإدخار ما يعطيهما آبائهما من المال ليفتتحوا الكافيه بينما جلبوا الطولات والكراسى على نفقتهم كذلك وقاموا بأنفسهم بالعمل على السباكة والكهرباء الخاصة بالمكان إلى جانب تزيينه ليكون مرحبا بالزائرين.

وتقول فاطمة: "قلنا لأنفسنا قد ينجح الأمر أو يفشل ولكن فلنحاول".

وتضيف فاطمة أن الزبائن فى البداية كانوا يظنونها وصديقها يابانيين أو صينيين نظرا لملامحهما الآسيوية المنتشرة بين عرق الهازار الأفغانى بينما، عزت فاطمة ذلك لقلة المعلومات لدى الإيرانيين عن الشعب الأفغانى.

وتحتوى قائمة الأطعمة فى الكافيه على مأكولات أفغانية شهيرة كخبز البولينى الذى قد يطبخ بطريقتين ليضاف إليه البطاطس والخضروات الأخرى بينما عرض طباخ إيرانى على فاطمة أن يساعدها فى إعداد الطبخات الإيرانية.

وتنتشر ثقافة الكافيهات بشدة فى طهران التى يحب طلاب الجامعات ارتيادها بشكل دائم.

ويقول سيبهر هاجزيرى خريج الهندسة الإيرانى عن الكافيه الذى عرف عنه من خلال صفحة الإنستجرام التى يتابعها 15 ألف شخص: "سعدت للغاية بذلك الخبر السعيد ويعد افتتاح مثل ذلك لكافيه إنجازا كبيرا لتخطى المفاهيم الخاطئة لدى الإيرانيين عن المجتمع الأفغانى بالرغم من أن الواقع أنه ليست ثم فرق من الأساس بين الشعبين".

وتعد فاطمة محظوظة للغاية بالموافقة على طلبها افتتاح الكافيه، حيث قال أحد الزبائن الأفغان فى الكافيه لأسوشييتد برس، إنه يريد فتح صالون حلاقة ورغم إجرائه الفحوص والتطعيمات اللازمة ودفعه الضرائب لم تعطه الحكومة موافقة على افتتاح محله.

وفى مقابل بعض التعنت والتمييز ضدهم بدأت الحكومة الإيرانية مؤخرا بانتهاج بعض السياسات التى احتوت اللاجئين الأفغان أبرزها إتاحت الرعاية الصحية والتعليم المجانى لهم إلى جانب القرار الصادر ذلك الشهر، والذى يتيح منح الجنسية للمقيمين الذين لهم أمهات إيرانية.

وكما تسعي الحكومة الإيرانية للضغط على الاتحاد الأوروبى فى ظل المباحثات المشتركة ليقبلوا اللاجئين الأفغان لديهم.

ومن جانبه أوضح وزير الداخلية الإيرانى عبد الريزا رحمنى لمنظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن الأفغان الذين يغادرون إيران يقومون بذلك بكامل إرادتهم، بينما طالب المجتمع الدولى توفير أفضل قدر من الأمن والاستقرار لأولئك العائدين.

https://www.apnews.com/ed608ed13b1c406f96be920c557f8510