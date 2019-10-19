 الشرطة الأذربيجانية تحتجز 60 شخصا شاركوا في مظاهرة غير مرخصة بالعاصمة باكو - بوابة الشروق
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الشرطة الأذربيجانية تحتجز 60 شخصا شاركوا في مظاهرة غير مرخصة بالعاصمة باكو

أ ش أ
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 6:26 م | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 6:26 م

احتجزت الشرطة الأذربيجانية 60 شخصا شاركوا في مظاهرة غير مرخصة لأنصار المعارضة في العاصمة باكو، وحاولوا اقتحام ميدان وسط المدينة متجاوزين الطوق الأمني.

وقالت الإدارة العامة لشرطة العاصمة الأذربيجانية، في بيان اليوم السبت إن: "مجموعة تضمنت 220 شخصا حاولت، خلال مظاهرة غير مرخصة للمعارضة وسط باكو، اقتحام ميدان قرب محطة مترو "28 مايو"، وتم توقيف 60 شخصا منهم".
وأوضح البيان أن الشرطة تنوي إحالة وثائق 18 شخصا من الموقوفين إلى القضاء، فيما تم إخلاء سبيل 42 آخرين بعد توجيه تحذير لهم.

جدير بالذكر أن السلطات في باكو سمحت في وقت سابق لـ "المجلس الوطني للقوى الديمقراطية" المعارض، بإجراء مظاهرة في ملعب "نيفتشي" بمدينة لوكباتان في ضواحي العاصمة، إلا أن المعارضة أكدت نيتها الاحتجاج في الميدان قرب محطة "28 مايو".
واحتجزت الشرطة بعد انطلاق المظاهرة زعيم حزب "الجبهة الشعبية لأذربيجان"، علي كريملي، فيما قامت السلطات بالحد من الوصول إلى الإنترنت وسط العاصمة.


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