روسيا: ارتفاع حصيلة قتلى انهيار سد في شرق سيبيريا إلى 15شخصا

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قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن ما لا يقل عن 15 شخصًا لقوا حتفهم جراء انهيار سد في وقت مبكر اليوم السبت في منطقة كراسنويارسك في شرق سيبيريا الروسية.

وأضافت الوزارة أن ستة أشخاص لا يزالوا مفقودين. وأن العديد من الأشخاص الذين جرى الإبلاغ عن فقدانهم جرى العثور عليهم أحياء، ولكن بعضهم تكبد إصابات شديدة.

وقالت الوزارة إن الحادث وقع على نهر سيبا، بالقرب من مستوطنة شيتنكينو في حوالي الساعة السادسة صباحا (2300 بتوقيت جرينتش).

وفتحت السلطات الروسية تحقيقا جنائيا لكشف ملابسات الحادث.

وأوضحت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن السد كان مشيدا على خزان تابع لشركة تقوم بالتنقيب عن الذهب، حيث يعمل حوالي 270 شخصا في الوقت الراهن.

وتسبب انهيار السد في غمر المنطقة التي يعيش فيها العمال بشكل مؤقت.

وأظهرت مقاطع الفيديو فيضانات واسعة النطاق حيث أغرقت المياه المباني والطرقات. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المنطقة، رغم أنه من غير المعلوم بعد عدد الأشخاص الذين تضرروا جراء انهيار السد.

وقال حاكم المنطقة إن بعد غد الاثنين سوف يكون يوم حداد رسمي على الضحايا.

وأضافت الوزارة أنه تم نشر فرق إنقاذ من مناطق مجاورة لمواجهة الوضع في منطقة الحادث.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات للسلطات المحلية بتقديم مساعدات للسكان المتضررين. وأضاف أنه يجب معرفة سبب الحادث في أسرع وقت ممكن ويجب توفير حماية إضافية للمستوطنات القريبة.