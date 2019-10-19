حفل موسيقي تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي على المعبد اليهودي في هاله

تحت وسم "معا في هاله" يقام اليوم في مدينة هاله شرقي ألمانيا حفل موسيقي إعرابا عن التضامن السلمي والتسامح مع المدينة بعد الهجوم الإرهابي الذي شهده معبد يهودي بها قبل حوالي عشرة أيام.

ويحضر الحفل الذي تنظمه عدة شركات إعلامية عدد من الفنانين مثل أليس ميرتون وماكس جيسينجر ويوريس ومارك فورستر بالإضافة إلى أعضاء الفرقة الغنائية الإذاعية بإذاعة وسط ألمانيا وموسيقيين من الفرقة الحكومية الغنائية وهيئة الأوبرا في هاله.

كان الألماني شتيفان ب. حاول يوم التاسع من أكتوبر الحالي اقتحام المعبد بأسلحة ثقيلة كانت معه، إلا أنه لن يتمكن من اقتحامه فقتل امرأة من المارة ورجلا في مطعم للوجبات التركية السريعة.