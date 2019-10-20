جونسون يحث نواب البرلمان على تأييد اتفاق البريكست

كتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى النواب خطابا يحثهم فيه على تأييد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو مواجهة خروج ضار بالبلاد من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، بعد تعرضه لهزيمة في البرلمان اليوم السبت.

وحذر جونسون خصومه السياسيين من أن خطتهم لإجباره على طلب تأجيل البريكست إلى ما بعد 31 أكتوبر يمكن إحباطها إذا رفض زعماء الاتحاد الأوروبي "طلب البرلمان بمزيد من التأجيل"، وفقًا لنسخة من رسالة نشرتها عبر موقع تويتر ليز سافيل روبرتس، وهي عضوة في البرلمان عن حزب "بليد كامري" القومي الويلزي.

وكتب جونسون لأعضاء مجلس العموم: "في ظل هذه الظروف، آمل أن يدعم جميع الزملاء من جميع أطياف المجلس، الذي يواجه خيار اتفاقنا أو عدم وجود اتفاق، هذا الاتفاق".

ورداً على الخطاب، حثت سافيل روبرتس جونسون على "احترام القانون"، في إشارة إلى تشريع جديد يطالب رئيس الوزراء بالسعي إلى طلب التمديد من الاتحاد الأوروبي إذا لم يقر البرلمان اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول الساعة 2200 بتوقيت جرينتش اليوم السبت.

وكتبت عبر موقع تويتر: "تكرر الظهور في المحكمة يعتبر مظهرا سيئا بالنسبة لرئيس وزراء. خاصة عندما تخسر".