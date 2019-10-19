طريق بين روسيا وإستونيا لا ينصح بالتوقف فيه

يكون اختيار طريق السير من أولويات أي شخص قبل الاستعداد للسفر؛ لأن الطريق الصحيح يقي المرء من المتاعب والأخطار، ولذلك يحرص الكثيرون على اختيار الطرق الأكثر أمانا ووضوحا.

ولكن! شرقي إستونيا قرب الحدود الروسية يكون السير فيها سريعا هو أفضل وسيلة للنجاة، وبالعكس سيكون التوقف سببا لملاقاة المتاعب وربما السجن أيضا.

قرر الصحفي المصور إيموز شابال، الذ يعمل في "راديو فري يوروب" خوض المغامرة على الطريق السريع شرقي إستونيا، والذي يتقاطع مع الحدود الروسية بعدة نقاط تماس، في ظاهرة نادرة من نوعها حول العالم، وفقا لحوار شابال مع صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وكما قال شابال، فخطورة الطريق تكمن في أنه يتقاطع مع نقطتين روسيتين داخل الحدود الإستونية، أحدها قرية بمساحة ميل مربع، والنقطة الثانية بمساحة 30 مترا؛ حيث لا توجد تمركزات حراسة ظاهرة، لكن التوقف بالسيارة يعرض صاحبه للقبض عليه، ولكن المشي خارج السيارة يعد مغامرة غير معلومة العواقب.

وأضاف شابال أن خرائط "جوجل ماب" لا توضح أبدا أن الطريق يمر داخل الحدود الروسية، لذا يعد الأمر مخادعا للغاية لكثير من السائحين غير العارفين بالمنطقة.

وأظهرت الصور -التي التقطها شابال- لوحات تحذيرية بجانب الطريق، يعلوها نسر برأسين ومكتوب عليها ما يفيد بمنع تخطي تلك العلامة أو الاقتراب منها بنحو 15 مترا.

ويعرف السكان المحليون، القرية الروسية المتقاطعة مع الطريق باسم "الحذاء"، بينما يتبع تلك القرية إلى الشمال منها جزء صغير بحجم مسبح ترفيهي، ويعود تاريخ تلك القرية لعام 1944 حينما سيطرت قوات الجيش الأحمر السوفيتي على إستونيا وتمت إعادة ترسيم الحدود.

وأوضح شابال أن أحد الملاك كان يملك مزرعة على تلك المساحة، وحينما استقلت إستونيا عن الاتحاد السوفيتي عام 1991؛ قرر المالك أن يعتبر مزرعته أرضا روسية بالرغم من أنها ممتدة في الحدود الإستونية.

وتعتبر تلك المنطقة وجهة للسائحين، حيث سمح الكرملين بالمرور على الطريق قرب النقطتين، ولكن المنطقة شديدة الحراسة ولا يتردد الحراس الروس عن الإمساك بمن يتوقف أو يفكر بأخذ صورة سيلفي؛ كما قال شابال.

ويصف شابال تجربة القيادة على الطريق بقوله: "حينما كنت وحيدا تحيطني الغابات، لم أر أحدا، ولكني على يقين أن هناك من يراقبني، فلو كان هذا مشهدا من فيلم إثارة كان يجب أن يكون صوت عجلات سيارتي مصحوبا بنوع من موسيقى الخطر التي ستناسب الجو الغامض الذي يكتنف الطريق".

ويضيف شابال: "مررت قرب القرية الروسية عدة مرات ذهابا وإيابا لعلي أجد أحد من الحراس الروسيين، وعندما ابتعدت وجدت سيارة مدنية تلحقني ليستوقفني الشرطيين الإستونيين ويسألوني عن سبب تحركي الغريب قرب الحدود، وبعدها اطمأنوا عليّ وأخبروني بأن أتجنب التوقف قرب المنطقة الروسية".

وتابع شابال: "قررت أن أمر لمرة أخيرة قرب القرية الروسية قبل العودة للمنزل، وعندما نظرت تجاه المكان الذي تواجد فيه الشرطيين الإستونيين توقعت أن أراهم، ولكن كل شيء اختفى، فالأمر أشبه بأحد أفلام التجسس والمخابرات الشيقة".