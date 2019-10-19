كهنة تايلاند يخضعون لنظام غذائي لإنقاص الوزن

أعلن مكتب لجنة الصحة في تايلاند، أن نحو نصف عدد الكهنة البالغ 349 ألف كاهن في المعابد البوذية يعانون من زيادة في الوزن ويحتاجون نظاما غذائيا لإنقاذ الوزن.

وأوضحت الإحصائيات أن 48% من الكهنة يعانون من السمنة مقابل نسبة 39% من الرجال العاديين في البلاد، مشيرة إلى أن هذا الأمر يرجع إلى حد بعيد لعاداتهم الغذائية اليومية، حيث يعجز هولاء الكهنة عن التحكم في نظامهم الغذائي خاصة بسبب الهبات التي يحصلون عليها في الصباح، والتي تكون غنية بالسعرات الحرارية خاصة مع رغبة الأتباع في تقديم شئ عالي القيمة والمذاق.

وعلى هذا الأساس، وضعت لجنة الصحة نظاما غذائيا صارما يمنع الكهنة من تناول أي طعام بعد الساعة 12 ليلا، وأن يتناولوا وجبة أو وجبتين فقط بين الساعة 6 صباحا وفترة الظهيرة.

ووصف البروفيسور جانجيت انجاتافانيش، الطبيب وخبير التغذية الذي درس صحة كهنة تايلاند على مدى 8 أيام، الوضع بأنه "أشبه بقنبلة موقوتة"، وقال إنه عند النظر في معدل السمنة بين الكهنة فإن الوضع يبدو خطيرا.

وأضاف أن الكهنة يعانون نتيجة لذلك من العديد من الأمراض، مثل: السكري، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل في العيون، وغيرها من الأمراض؛ مما يؤكد ضرورة الالتزام بالنظام الغذائي.