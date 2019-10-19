موراي يحقق أفضل نتيجة منذ عودته للملاعب ويبلغ نصف نهائي دورة أنفير

بلغ البريطاني أندي موراي المصنف أول سابقًا الدور نصف النهائي لدورة أنفير البلجيكية في التنس، بفوزه على الروماني ماريوس كوبلي 6-3 و6-7 (7-9) و6-4 الجمعة في ربع النهائي.

وهي أفضل نتيجة لموراي منذ عودته للمشاركة في البطولات في يونيو الماضي.

ويلعب موراي في نصف النهائي مع الفائز بين الأرجنتيني جيدو بيا والفرنسي أوجو أومبير.

وخضع الاسكتلندي البالغ 32 عاما والمصنف 243 عالمياً، قبل 10 أشهر لجراحة صعبة في الورك تضمنت غرس قضيب اصطناعي يمتد إلى عظمة الفخذ، في تقنية أفضل من جراحات الورك التقليدية.

وكان مواري أعلن في يناير الماضي أنه سيعتزل اللعبة في العام 2019، لاسيما بعد خضوعه لجراحة لمعالجة آلام مزمنة في الورك.

لكن اللاعب المتوج بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى (الولايات المتحدة المفتوحة 2012 وويمبلدون 2013 و2016)، عاد الصيف الماضي الى منافسات الزوجي، لاسيما في بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث بطولات الجراند سلام، حيث خاض منافسات الزوجي المختلط مع الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز.

وشارك موراي في دورات عدة آخرها دورة شنجهاي الصينية، ثامنة دورات الماسترز للألف نقطة، الأسبوع الماضي عندما خرج من الدور الثاني على يد الإيطالي فابيو فونيني.