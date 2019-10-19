

البعض يجدف بقواربه الخشبية بين جبال الجليد العائمة، وآخرون يستمتعون بالمنظر الخلاب لمنازلها الملونة، بينما تفضل مجموعة أخرى التجول في البراري الجليدية بزلاجات تجرها الكلاب الضخمة، وهكذا تبعث الحياة كل صيف في شرقي جرين لاند.

ووفقا لـ"فرانس 24"، يزور 85 ألف سائح سنويا دولة جرين لاند، يذهب معظمهم للغرب حيث السواحل الساحرة، لكن الشرق الذي لم يحظ بالتغطية الإعلامية يعد وجهة مبهرة للسائحين بجباله الجليدية الضخمة وبراريه التي يمكن فيها رؤية الدب القطبي أو حتى الحيتان الكبيرة.

وتقول سارا بوفيت، السائحة السويدية: "هنا لا يمكنك توقع شيء، فشعور أنك ستتفاجأ في كل لحظة بهذا المكان، هو فعليا ما جربته".

وتضيف أنها بزيارتها قرية كولوسوك حسبتها قرية بسيطة، ولم تكن تتوقع كم المباني ذات الألوان الزاهية التي رأتها.

ويبدي القرويون المحليون سعادتهم البالغة بقدوم المزيد من السائحين بوتيرة مرتفعة كل عام، بينما لا تزال القرية غير مجهزة بالبنية التحتية المناسبة لاستقبال هذا العدد، فلا تحوي أكثر من سوبر ماركت واحد، ومطار بناه الجيش الأمريكي في الخمسينيات لأغراض عسكرية أيام الحرب الباردة، إلى جانب ميناء قديم تحيطه المنازل الخشبية المتألقة.

ويقول جاستس أشاواك، أحد الصيادين المحليين، إنه يستفيد كثيرا من السياحة التي تأتي في فصل الربيع بين شهري مارس وأبريل؛ للاستمتاع برحلات التزلج حيث يستغل الصياد كلابه التي يستخدمها أساسا للصيد لتتغير مهمتها لجر لوحات التزلج في الربيع؛ ما يمنحه المزيد من النقود لتربية كلابه التي تشارك أيضا في سباقات محلية.

وكذلك بحسب "فرانس 24"، يعد التجديف بالقوارب نشاطا سياحيا في المنطقة يزدهر أشهر الصيف حيث يذوب الجليد.

ووفقا للموقع السياحي المنظم للرحلات نحو جرين لاند، فإن معدلات السياحة تزايدت بمعدل ثابت وهو 10% سنويا بين عامي 2014 و2017، بينما ارتفع بـ3% فقط عام 2018.

ولا تعد السياحة وحدها ما يميز جرين لاند، فالمنطقة القطبية تعج بمصادر النفط والغاز والمعادن وكذلك الثروة السمكية؛ ما جعلها مطمعا ليطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أغسطس الماضي، شرائها من الدنمارك، والتي قابلت طلبه بالرفض؛ ما جعله يقرر منع السفر إليها.

واستعمرت الدنمارك جرين لاند في القرن الـ17، بينما منحتها الحكم الذاتي عام 1979، ولكن أحزاب من جرين لاند تطالب بالاستقلال الكامل.

وتتلقى جرين لاند دعما سنويا من الدنمارك يقدر بـ560 مليون يورو، بينما تؤهل السياحة المتزايدة لجرين لاند أن تشكل اقتصادا مستقلا لتعتمد به على نفسها.

وتجدر الإشارة إلى أن شرقي جرين لاند لا تحتوي على الكثير من الطرق المعبدة بين الجبال والبحيرات الجليدية، لذا يكون التحرك فيها بالحوامات المروحية جوا أو بالقوارب عبر المياه.

ويكلف يوم من الرحلات في شرق جرين لاند 700 يورو.

جيكوب آيبسن، هو مالك فندق سول في قرية كولوسوك، حيث يحوي الفندق 32 غرفة، ويقع بجوار أحد المضائق البحرية، بينما يطل المطعم داخله على البحر حيث بإمكان الزبائن مشاهدة الجبال الجليدية تسبح في المياه أثناء تناول طعامهم.

ولكن آيبسن يرى مشكلة كبيرة في مقدار العزلة التي تعيشها القرية بما أنها جزيرة في المحيط، حيث يقول: "مع بداية الصيف، تصلنا كل مستلزماتنا من طعام ومؤونة مع قدوم أول سفينة سياحة، وعندما ينتهي الصيف، نستغل قدوم آخر سفينة ستأخذ السياح معها لنأخذ منها كل ما نحتاجه لفصل الشتاء القارص، إذ لن تأتي سفن أخرى".

ووفقا لموقع "فيزت جرين لاند" لتنظيم رحلات السياحة، فالدولة بحاجة لتطوير بنيتها التحتية للحفاظ على معدلات السياحة المرتفعة، لذلك عكفت الحكومة على بناء الطرق المعبدة في العاصمة نوك، وفي مدينة أيلولسات، وكليهما في الغرب، بينما خططت الحكومة لإنشاء مطار جديد في الجنوب، ولم يجر أي تطوير على الشرق.

وأضاف موقع "فيزت جرين لاند" أنه يجب مراعاة عدم المساس بالبيئة ولا بمصالح القرويين المحليين خلال عمليات التطوير.

وأما جوهانا بيورك، التي تعمل لصالح شركة سياحية أيسلندية، فهي تقلق من التدفق السياحي والزيادة غير المحكومة في أعدادهم، حيث تقول: "قد تؤدي زيادة أعداد السائحين لإفقاد شرق جرين لاند ميزاته التي تجذبهم من الأصل، حيث لم يعد الهدوء المحبب موجودا ولا الفسحة من الفراغ لتأمل الطبيعة العذراء، حيث بدلا من أن تقيم مجموعة سائحين في أحد المخيمات، أصبح المخيم الواحد يحوي مجموعتين وأكثر".