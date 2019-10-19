موسكو: وفد روسي يبحث مع الأسد إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية

بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع وفد روسي، بمشاركة المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرنتييف، إطلاق وإرساء العمل الفعال للجنة الدستورية السورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان اليوم السبت - أن الوفد ناقش بالتفصيل مجموعة من القضايا المتعلقة بإطلاق وإرساء العمل الفعال للجنة الدستورية، التي تمت الدعوة لعقدها في نهاية أكتوبر في مدينة جنيف.

يُذكر أن الرئيس السوري استقبل في دمشق أمس وفداً مشتركاً من الهيئات الروسية بمشاركة لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين وممثلين عن وزارة الدفاع.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن الرئيس الأسد طالب بضرورة سحب كل القوات التركية والأمريكية وغيرها من كل أراضي بلاده، خلال اجتماع مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له.

وأكد الأسد أن "العمل في المرحلة الحالية والمقبلة يجب أن يتركز على وقف العدوان وانسحاب كل القوات التركية والأمريكية وغيرها من القوات غير الشرعية من الأراضي السورية كافة، باعتبار أنها قوات احتلال وفق القانون والمواثيق الدولية ويحق للشعب السوري مقاومتها بكل الوسائل المتاحة".