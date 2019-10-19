مصادر كويتية: عودة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسمة بين الكويت والسعودية

قالت مصادر كويتيةرفيعة المستوى، إن ملف المنطقة المقسمة بين الكويت والسعودية قد طوي بجميع النقاط التي كانت محل نقاش وبحث بين البلدين بما فيه مصلحة للطرفين، وذلك بعد توقيع بروتكول اتفاق بين الجانبين الخميس الماضي.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم السبت، عن المصادر القول إن الإنتاج بحقل الخفجي سيعود فورا بعد الانتهاء من بعض الإجراءات البروتوكولية بين البلدين والأوراق الخاصة بالبيئة، أما حقل الوفرة فالإنتاج سيعود به خلال ثلاثة أشهر وهي الفترة التي يتطلبها الحقل للتشغيل.

وثمنت المصادر، الجهود المبذولة والكبيرة والدعم اللامحدود للفريق المفاوض من قبل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ووكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارالله في حل هذا الملف وتسهيل كل الصعاب وتقريب وجهات النظر بين الدولتين الشقيقتين.