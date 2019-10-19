ميتشو عن غياب ساسي: كل لاعبي الزمالك بنفس المستوى

أكد الصربي ميتشو المدير الفني للزماك، أنه لا داعي للذعر من غياب أحد لاعبي الفريق، مشيرًا إلى أن كل لاعبي القلعة البيضاء على نفس المستوى.

وقال ميتشو عقب فوز الزمالك على المقاولون العرب، بنتيجة 2-1، في المباراة المقدمة من الجولة الخامسة عند سؤاله عن غياب فرجاني ساسي بسبب الطرد، وزيزو بسبب الإصابة: "يجب علينا أن نجد الحل لهذه الظروف، لا أفهم لماذا تكون الجماهير متوترة عند فقد أحد لاعبي الفريق، لاعبو الزمالك جميعهم على نفس المستوى".

وأضاف: "خلال مباراة اف سي مصر لعبنا بدون لاعبي الوسط الأساسيين والبدلاء قدموا أداءً جيدًا، لن يفرق من سيلعب وفي أي مكان سيلعب، في النهاية لابد أن يلعب بقلب وروح واسم الزمالك".

وعن صفقات يناير تابع: "الآن ليس وقت الكلام عن صفقات الفريق في يناير حاليًا لانفكر إلا في المباراة القادمة".