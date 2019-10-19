ارتفاع حصية ضحايا انفجاري أفغانستان إلى أكثر من 120 قتيلا ومصابا

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أكد المتحدث باسم حاكم ولاية "ننجرهار" عطا الله خوجاني ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارين اثنين وقعا في مسجد أثناء صلاة الجمعة بولاية "ننجرهار" شرق أفغانستان، إلى 62 قتيلا و60 مصابا.

وقال خوجاني - حسبما ذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية - إن عددا من المصابين في حالة حرجة.

وأضافت الشبكة أن مسئولين صرحوا بأن الانفجارين وقعا إثر وضع متفجرات بالمسجد، حيث انشغال المصلين بصلاة الجمعة.

كان المتحدث باسم الرئيس الأفغاني صديق صديقي، أدان بشدة التفجيرين الإرهابيين، في تدوينة كتبها على موقع "تويتر"، حيث طالب حركة "طالبان" الإرهابية بالتوقف عن استهداف المدنيين، إلا أن "طالبان" نفت قيامها بشن الهجوم على المصلين.