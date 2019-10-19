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رئيس الوزراء الروسي: على الأمم المتحدة لعب دور محوري في السياسات العالمية

رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف
رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف
أ ش أ
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 3:38 م | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 3:38 م

أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم السبت، أن منظمة الأمم المتحدة لم تستنزف إمكانياتها، وعليها لعب دور محوري في القضايا السياسية على مستوى العالم.

وقال ميدفيديف - في تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "على منظمة الأمم المتحدة لعب دور محوري، كونها المنظمة الدولية الرائدة والرئيسية.. كما أن هناك منظمات إقليمية أخرى تشكل أهمية كبيرة، مثل منظمة (البريكس)، ومنظمة (شانغهاي للتعاون)".

وأضاف أنه على الرغم من ذلك، إلا أن الأمم المتحدة لم تزل هي النموذج المثالي للمنظمات الدولية، لكنها لم تستنزف إمكاناتها بعد".

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