 متحدث عسكري مالي: مصرع نحو 50 مسلحا فى عملية عسكرية للجيش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحدث عسكري مالي: مصرع نحو 50 مسلحا فى عملية عسكرية للجيش

أ ش أ
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 8:23 م | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 8:23 م

أعلن متحدث باسم قوات الجيش فى مالي اليوم  السبت، مصرع نحو 50 مسلحا خلال عملية عسكرية مضادة لتحرير الجنود المختطفين خلال الهجمات المسلحة التى استهدفت قاعدتين عسكريتين بوسط البلاد نهاية الشهر الماضى.

ونقلت قناة «يورونيوز» الاخبارية الاوروبية عن المتحدث قوله " إن هذه العملية أسفرت عن تحرير 36 فردا من الجنود الذين اعتبروا فى عداد المفقودين خلال هجمات العناصر المسلحة ذات الصلة بتنظيمى " القاعدة " و" داعش" الارهابيين فى الثلاثين من شهر سبتمبر المنصرم.

وأشار المتحدث إلى أن قوات الجيش تمكنت أيضا خلال العملية المضادة من إصابة 30 مسلحا آخرين والاستيلاء على كميات من المعدات.

وكان مسلحون مجهولون قد استهدفوا قاعدتين تابعتين للجيش بوسط مالى وقتلوا نحو 38 جنديا ، فيما اعتبر 60 آخرون فى عداد المفقودين ، وذلك فى اسوأ هجمات تتعرض لها قوات الجيش فى مالى خلال العام الجارى والتى أثارت احتجاجات أقارب الضحايا فضلا عن عدم توافر معلومات كافية عن مصير المصابين والمفقودين.


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