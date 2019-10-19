واشنطن تقترح مساعدة سول لبناء موقع سياحي مقابل نزع السلاح النووي

أوردت شبكة (بلومبرج) الإخبارية الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين اقترحوا على كوريا الشمالية خطة طويلة المدى؛ لمساعدتها في بناء منطقة سياحية مقابل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وذلك خلال المحادثات التي جرت بين الطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم في وقت سابق من الشهر الجاري.

وذكرت الشبكة - نقلا عن وسائل إعلام كورية جنوبية - أن المفاوضين الأمريكيين في المحادثات أعدوا خطة لتطوير منطقة (كالما) السياحية في كوريا الشمالية، وذلك وفقا لما أكده دبلوماسي بارز في كوريا الجنوبية على صلة بالمحادثات.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت قبل أسبوعين فشل المفاوضات التي عُقدت في السويد مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لبيونج يانج، وقال كبير مفاوضي كوريا الشمالية كيم ميونج-جيل، في مؤتمر صحفي: "نشعر بخيبة أمل لأن الولايات المتحدة لم تجلب أي شيء إلى طاولة المفاوضات"، محمّلا الولايات المتحدة مسؤولية العمل على استئناف المفاوضات، ورغم ذلك، أشادت الولايات المتحدة بالمحادثات ورحبت باستئنافها في وقت لاحق.