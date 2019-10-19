سانتياجو تشهد أعنف أعمال شغب منذ عهد بينوشيه

تحاول العاصمة التشيلية سانتياجو التعافي اليوم السبت، بعدما شهدت أعنف أعمال شغب منذ عقود فقدان الشرطة للسيطرة على المدينة، ما أدى إلى استدعاء الحكومة للجيش لينتشر في الشوارع.

وتقوم الوحدات العسكرية بدوريات في المدينة، وتمر على الحافلات المحترقة والمتاجر المنهوبة وبقايا المتاريس. وتعرضت 41 محطة مترو أنفاق لأضرار، واحترق مبنى مكاتب بشدة وأصيب 156 شرطيا. ولم يتضح عدد المدنيين الذين أصيبوا، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وتطور ما بدأ كتهرب جماعي للطلبة من شراء تذاكر المترو بالأسعار الجديدة أمس الجمعة خلال النهار إلى اشتباكات متكررة مع قوات الأمن. وبحلول الليل، فقدت الشرطة السيطرة ونهب مثيرو الشغب المتاجر حسبما شاءوا تقريبا في بعض المناطق.

وبعد وقت قصير من منتصف الليل، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ ودعت الجيش إلى مساعدتها.

وقال الرئيس سيباستيان بينيرا: "الهدف بسيط للغاية، لكنه مهم للغاية، وهو حفظ النظام العام وتهدئة سكان سانتياجو وحماية الممتلكات، سواء كانت عامة أو خاصة".

ويعد هذا أعنف اضطراب مدني منذ نهاية الحكم الدكتاتوري لأوجستو بينوشيه في عام 1990، حيث تم احتجاز 308 أشخاص. وستعيد هذه الخطوة ذكريات سيئة بسبب رؤية الجنود في الشارع مرة أخرى بالنسبة للعديد من التشيليين.

وكافح المواطنون للوصول إلى عملهم صباح اليوم السبت في ظل إغلاق شبكة المترو بأكملها حتى يوم الاثنين على الأقل. وتأمل الحكومة في أن تعمل الشبكة تدريجيا خلال الأسبوع المقبل.