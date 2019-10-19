 وزير المال اللبناني: الموافقة على الموازنة النهائية دون أي ضرائب جديدة - بوابة الشروق
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وزير المال اللبناني: الموافقة على الموازنة النهائية دون أي ضرائب جديدة

بيروت (رويترز)
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 7:55 م | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 7:55 م

قال وزير المال اللبناني يوم السبت بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري إنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية وذلك في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر ”سيكون هناك حل مطمئن للأزمة“.


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