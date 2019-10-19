وزير المال اللبناني: الموافقة على الموازنة النهائية دون أي ضرائب جديدة

الأكثر قراءة
«أول مرة في تاريخ الطيران المصري».. تعرف على مصير قائد طائرة محمد رمضان بعد سحب رخصته
مرتضى منصور يتراجع: سنخوض لقاء المقاولون.. ولا أعلم ماذا يريد الخطيب
محافظ الدقهلية يقيل مدير مكتبه وينقله للعمل بحى شرق المنصورة
مصدر بالأهلي: إقامة القمة 28 أكتوبر بالونة اختبار
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
جيدمتوسطضعيف
النتـائـج
تصويت
قال وزير المال اللبناني يوم السبت بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري إنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية وذلك في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر ”سيكون هناك حل مطمئن للأزمة“.