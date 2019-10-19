وزيرالاستثمار التونسي يستعرض انجازات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في تونس

استعرض وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري ، مع رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير سوما تشاكرابرتي ، ما تم إنجازه بالمشاريع التي يقوم بها البنك في تونس.

وذكرت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية ، في بيان مساء اليوم السبت ، أن المقابلة التي جرت على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، تناولت أيضا ما يقدمه البنك من تمويلات، خاصة الموجهة للقطاع الخاص، وتوفير السيولة المالية للبنوك التونسية بهدف تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها حجر زاوية الاقتصاد الوطني، فضلا عن تقديم المساعدة والمشورة الفنية للمؤسسة المتمتعة بتمويلاته.