مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية يستضيف حفلات موسيقية وعروضا سينمائية

ينظم مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية عددا من الحفلات الموسيقية، منها حفل ثوفانسيس اليوناني وكورال وأوركسترا الحجرة من تأليف سافاس كاراتياس يوم الأحد 20 أكتوبر، وحفل فريق "رودريجو دي لا كادينا" المكسيكي يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، وحفل فريق "سارة مول البلاد" المغربي يوم الجمعة 25 أكتوبر.

ويشهد يوم السبت 26 أكتوبر حفلا موسيقيا لفريق "كايرو ستيبس" بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي، وبث مباشر "HD" لمتروبوليتان أوبرا "مانون" لجول ماسينيه، ويستضيف المركز يوم 31 أكتوبر حفلا موسيقيا لفريق "أسود وأبيض".

وفي برنامج المركز كذلك عرض فيلم "العمة من شيكاغو" إخراج أليكوس ساكلاريوس يوم 20 أكتوبر، وهو ناطق باليونانية ومترجم إلى الإنجليزية، ويأتي بالتعاون مع المؤسسة اليونانية للثقافة.

أما يوم 27 أكتوبر فيعرض الفيلم الروائي الإماراتي "ظل البحر"، وهو ناطق بالعربية ومترجم إلى الإنجليزية، ويعقب العرض حوار بحضور مخرج الفيلم نواف الجناحي.