خروج دفعة من قتلى وجرحى مدينة رأس العين شمال شرق سورية

خرجت دفعة من الجرحى والقتلى مساء اليوم السبت من مدينة رأس العين الواقعة شمال شرق سورية والتي يحاصرها الجيش التركي والجيش الوطني السوري المعارض.

وقال مصدر في الهلال الأحمر الكردي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): " استطاع الهلال الأحمر الكردي مساء اليوم إجلاء 4 قتلى و37 جريحاً من عناصر قوات سورية الديمقراطية (قسد) والمدنيين ، من مدينة رأس العين بعد تأمين ممر من قبل الجيش التركي والفصائل الموالية".

إلى ذلك، نفى مصدر في قسد لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ):"لم يخرج أي مقاتل من قوات سورية الديمقراطية من مدينة رأس العين حتى الآن ".