تصريحات وزير فرنسى حول الحجاب تثير انقسامات داخل حزب ماكرون

أثارت تصريحات وزير التعليم الفرنسى جون ميشيل بلانكر، بأن الحجاب الإسلامى «غير مرغوب فيه» فى المجتمع الفرنسى، جدلا واسعا، وانقسامات داخل حزب «الجمهورية إلى الأمام» الذى يتزعمه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وذكرت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، أن هذا الأسبوع شهد حزب الأغلبية فى البرلمان «الجمهورية إلى الأمام» (الحاكم) انقسامات واسعة مزقت صفوفه بسبب مسألة الحجاب»، موضحة أن المجتمع الفرنسى فوجئ بعودة هذا النقاش إلى السطح من جديد، بعد تصريحات مثيرة للجدل لوزير التعليم الفرنسى.

وقال بلانكر خلال مقابلة مع محطة «بى.إف.إم» التلفزيونية الفرنسية، إنه على الرغم من أن القانون الفرنسى يسمح للأمهات بمرافقة أبنائهم للمدارس بالحجاب ولكنه فى رأيه الشخصى لا يحبذ ذلك، معتبرا أن الحجاب غير مرغوب فى المجتمع الفرنسى، ولا يتوافق مع القيم الفرنسية».

فى المقابل، نددت النائبة البرلمانية من حزب ماكرون، أورلين تاتشيه، خلال مقابلة مع مجلة «لوبوان» الفرنسية، بتصريحات وزير مسئول وتأييده لأفكار اليمين المتطرف.

بدوره، قال رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب خلال اجتماع بالحكومة الفرنسية، إن قضية الحجاب ليست محلا للتصويت على قانون جديد لحظره أو السماح به، موضحا أن القانون يسمح للمحجبات مرافقة أبنائهم إلى المدرسة وخلال الرحلات المدرسية، ولكن لا يسمح بالدعوة إلى الحجاب كنوع من التبشير».

من جهة أخرى، أعلنت أورور بيرجى، النائب بالحزب الحاكم والمتحدثة باسم الحركة الرئاسية، أنها ستصوت على مشروع قانون دعا إليه النائب اليمينى عن حزب الجمهوريين، إريك سيوتى، بحظر ارتداء الحجاب للأمهات المصاحبةات لأطفالهن فى المدارس.

وأشارت «لوفيجارو» إلى أن الرئيس الفرنسى بعد أسبوع من الجدل خرج عن صمته فى كلمة مقتضبة حول هذا الجدل، محذرا فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماع للحكومة فى تولوز، الأربعاء الماضى، من الخلط بين الإرهاب والإسلام معتبرا أن ذلك «اختصار قاتل»، ومطالبا بـ«مكافحة الطائفية دون وصم المواطنين».

ورأت «لوفيجارو» أن ماكرون لم ينجح فى استرضاء كل العقول، موضحة أن وزيرة الصحة الفرنسية أنيس بوزين، انتقدت أمس، تصريحات بلانكر، معتبرة أنها غير مريحة ولا تخرج من وزير مسئول، فيما دعا وزير الداخلية الفرنسى، كريستوف كاستانير​ إلى ضرورة تطبيق القانون، مبديا رفضه سن قانون جديد لحظر الحجاب.